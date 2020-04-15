الطلحي: دوريات من الحرس البلدي والبحث الجنائي لضبط مخالفي التسعيرة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

15 April, 2020

أصدر مراقب اقتصاد بنغازي أمس الثلاثاء قرارا بشأن تحديد اسعار البيض واللحوم المستوردة وحدد القرار أسعار بيع البيض ولحوم الخراف والأبقار المستوردة والدواجن في مدينة بنغازي ويأتي القرار لكبح الارتفاع الكبير لأسعار هذه المواد وبعد نجاح ترسيم أسعار الخضراوات والفواكه الذي صدر في الرابع من أبريل الجاري.

وفي تصريح لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” قال الرائد ابراهيم الطلحي المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي “ان متابعة “بوابة افريقيا الإخبارية” للأسعار كان لها دور في ترسيم أسعار اللحوم”.

وواصل الطلحي قائلا “إن جهاز الحرس البلدي هو المكلف بمراقبة التسعيرة وقد تم تشكيل دوريات مشتركة من الحرس البلدي والادارة العامة للبحث الجنائي، لمراقبة تسعيرة البيض ولحوم الخروف والابقار المستوردة والدواجن، وستشمل المراقبة الثلاجات الرئيسية لضبط عملية التخزين والكشف عن اخفاء السلعة”.

وقال الطلحي ” بدأت هذه الدوريات بالفعل عملها ونحن نعول على المواطن بان يبلغ عن اي جزار او محل يخالف التسعيرة ونحن نستقبل كل الشكاوى وتتحرك الدورية للمكان المبلغ عنه وتتم مصادرة السلعة واحالة المخالف الى التحقيق للوقوف على رفع التسعيرة ثم احالته على النيابة العامة”.