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«الفاضلي»: «الحاضنة الاجتماعية» في صبراتة وصرمان رأت خيرها وأمنا في بركان الغضب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الكاتب والأستاذ الجامعي فتحي الفاضلي، أن الحاضنة الاجتماعية في صبراتة وصرمان لمن أطلق عليهم «الثوار» كان لها دور رئيسي في «تحرير المدينتين»، مشيرًا إلى أن أهالي المدن «المحررة» في الغرب الليبي ينحازون إلى مشروع دولة استراتيجي للمستقبل، ولا يهرولون خلف تسليم الوطن لقوى خارجية، بحسب كلامه. 

وادعى «الفاضلي» في مداخلة هاتفية، على قناة التناصح، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن “الحاضنة الاجتماعية في صبراتة وصرمان رأت خيرها وأمنها وآمالها في الانحياز إلى ثورة 17 فبراير وبركان الغضب”، لافتا إلى أن الناس في هاتين المدينتين شاهدوا الظلم والاستبداد والتنكيل تحت من أسماهم بـ (مليشيات حفتر)، على حد زعمه. 

ونفى إطلاق مصطلح الجيش الوطني على القوات المسلحة الليبية، واصفا المنتمين للمؤسسة العسكرية بأنهم مجرد (صيع ومليشيات)، يفتقدون للاستراتيجية والمهنية والشجاعة، وبالمقابل أثنى على مليشيات بركان الغضب التي أصبغ عليها صفات المهنية العالية والشجاعة والتصميم على تحرير مدن الساحل الغربي، دون أن يشير إطلاقا إلى أن هذه المليشيات دخلت إلى هذه المدن بغطاء جوي من الطيران التركي المسير، وإسناد بحري من البوارج التركية في البحر، كما أنه تجاهل أن مليشيات بركان الغضب التي تضم متطرفين وعناصر تابعة لداعش والقاعدة، ومهربين للوقود والبشر قد قامت بأعمال الحرق والقتل والتعذيب بحق الأهالي بمجرد دخولها.

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الفاضلي صبراتة صرمان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا من تحلم بأن الاخوان سيقيمون دولة العدل والقانون في ليبيا فعلي رسلك اعرف اولاً من هم الأخوان ومن لسان أخواني منشق فخذ إليك أيضاً كما كتبه المحامي المصري “ثروت الخرباوي” المنشق عن جماعة الإخوان في بحثه عن العلاقة الخفية بين الإخوان والماسونية، إذ يؤكد على أمر شديد الأهمية وهو أن البناء التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين يطابق التنظيم الهرمي للجماعة الماسونية، حتى درجات الانتماء للجماعة، وطريقة البيعة وأسلوبها وعبارتها واحدة في التنظيمين. شيء ما يثيره الخرباوي أيضاً يزلزل أركان الجماعة، وهو تأكيد الإمام الغزالي من جديد على أن المرشد الثاني للجماعة “حسن الهضيبي” كان ماسونياً بامتياز والدليل على ذلك تأكيده على منهج البنا الذي يرفض فكرة الوطن والمواطنة وهو الهدف الماسوني الأكبر لفكرة الحكومة العالمية. هل كانت المساعدة البريطانية المعروفة للجميع لحسن البنا في تأسيس جماعته ولاحقاً رعايتها وصولاً إلى المشهد الحالي حيث “لندن مقر وكر للإخوان” ضرباً من ضروب الأدوات الاستعمارية لحكم السيطرة على مستعمرات العالم القديم وقد كانت مصر منها. وقطعاً للطريق على حركات التحرر الوطني التي كانت قد نمت وازدهرت في مصر منذ ثورة 1919 وفي العالم العربي عبر تيار “القومية العربية” في بلاد الشام من جهة ثانية؟ الشاهد أن الحديث عن علاقة الماسونية والإخوان قد شغلت تفكير واحد من أهم كتاب مصر الكبار، صاحب العبقريات الأشهر الأستاذ “عباس محمود العقاد”. فتحت عنوان “الفتنة الإسرائيلية” وبتاريخ 2 يناير 1949 كتب العقاد عبر صحيفة “الأساس” التي كانت تصدر في القاهرة في ذلك الوقت يقول: “إن هناك سراً لا يعرفه كثيرون عن نشأة الإخوان المسلمين وحقيقة داعيتهم وزعيمهم حسن البنا.وهو انه يهودي من أب يهودي وأم يهودية، وهو ليس مصرياً وإنما مغربي قدم إلى مصر هرباً من الحرب العالمية الأولى، وتلقفته الجماعات اليهودية في مصر، ووفرت له المأوى والعمل، حيث التحق والده بهيئة السكة الحديد في مهنة إصلاح ساعات الهيئة، وهي المهنة التي كان يحتكرها اليهود في مصر.الأستاذ العقاد يؤكد كذلك الشكوك الدائرة حول اسم البنا، إذ يشير إلى أن زعيم الإخوان دخل باسم “حسن أحمد عبد الرحمن”، وقد أضاف له والده كلمة البنا بأمر من الجماعة الماسونية المصرية اليهودية حتى يكون للتنظيم الماسوني فرع في دولة عربية كبرى مثل مصر. ويعلق العقاد على الحي الذي ولد فيه حسن البنا قائلاً: إنه لا يعرف مصرياً يعمل فيه غير اليهود، وكانت مهنة تصليح الساعات من المهن اليهودية، فكيف أصبح الساعاتي بناء بقدرة قادر. هل في البيعة الإخوانية ما هو مشابه لنفس طقوس الانضمام إلى المحفل الماسوني؟ وفقاً لتجربة العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المنشقين عنه فإن البيعة لها طقوس سرية بحيث يدخل الشخص إلى غرفة مظلمة ويجلس على الأرض وأمامه مائدة صغيرة وعليها المصحف والمسدس، ولذلك شعار الإخوان عبارة عن “سيفين” وكلمة “وأعدوا”.هنا يدخل المبايع وسط هذه الطقوس الظلامية ويأتي شخص مقنع يخفي وجهه وسط هذا الظلام الدامس والمبايع لا يعرف من يبايع وعند أداء قسم البيعة يضع يد على المصحف واليد الأخرى على المسدس ويقسم الولاء والطاعة. وتتضمن البيعة إقرار هذا الشخص المبايع بحق الجماعة في قتله إذا ما خرج عليها، هل هذه هي نفس طقوس الانضمام إلى المحفل الماسوني؟ يضيق المسطح المتاح للكتابة عن الشرح الشافي الوافي لكنها في حقيقة الأمر هي بعينها. فقد كانت تصريحات وأفعال الإخوان في مصر خير دليل وقرين على انتمائهم الفكري والعقائدي للماسونية؟

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  • اى حاضنة شعبية ياميبون لدواعش ومرتزقة سوريين ذهبوا ليبحثوا عن بشار والروس فى صبراته واين الحاضنة الشعبية وبارجة حربية تركية تقصف المدينة بالصواريخ واين الحاضنة الشعبية لمن يحرقون المنازل ويقطعون الرؤوس انت اخوانى حقير منافق من شر خلق الله حتى لو كنت استاذ جامعى فامثالك فى الهند يعبدون البقر وانت تعبد البشر من دون الله فالعقل السليم لا علاقة له بالمستوى التعليمى فمعظم العلماء الحاصلين على نوبل ملحدين فهم مثلك يعبدون المال والسلطة

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  • يا اخ زيدان فكر الاخوان اسوأ من الفكر الصهيونى فالصهاينة يهود اما هؤلاء الخوان فيلبسون قناع اسلامى ويندسون وسط المسلمين ويرفعون شعارات اسلامية وعبادات تفوق الاخرين مع الاحتفاظ بالمعلات الصهيونية وهذه هى صفات الخوارج التى قال عنهم رسول الله بانهم شر خلق الله لانهم يطعنوا المسلمين فى ظهورهم بينما الصهاينة عدو واضح نحاربه وجها لوجه لهذا امر رسول الله بقتلهم ووعد من يقتل على يديهم بالجنة
    عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، ويقرءون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه ، وهم شرار الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم ، كان أولى بالله منهم “

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  • انظر الى شكله القبيح الشياطنى كلب من كلاب النار الاشرار .
    قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
    هل يوجد مسلم عنده ذرة عقل يلغى عقله ويتحول الى امعة يبايع مرشد بيطرى يعاملهم كالبهائم ويتفاخر بانهم كالميت فى يد مغسله
    عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. .

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  • الاخوانى منافق يتنفس الكذب والمصيبة انهم يقولوا الرسول قدوتنا معاذ الله اكذبوا فى كل شئ الا ان تسيئوا لرسولنا الكريم الذى اشتهر بين العرب بالصادق الامين قبل ان يبعث رسولا يقول له الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم كان رحمة مهداة للعالمين بينما الاخوان من شر ما خلق يهودى فى عنصريته يتنفس الكذب لاعهد له ولاامان فاجر فى خصومته مفسد فى الارض سفاك للدماء يتسم بالغباء تفوق على ابليس اللعين نعم حيث يدخل الخريانى ومن بنفقون عليه وجنوده من كلاب النار حيث يكونوا اول من تسعر بهم النار وقبل ان يدخلها ابليس اللعين بعض خطبته لمن اتبعوه من الخوان
    وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22)

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