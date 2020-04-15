هيئة الإغاثة تبدأ توزيع أغذية على 2000 أسرة نازحة

بدأت الهيئة الليبية للإغاثة توزيع مواد غذائية على 2000 عائلة نازحة، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وقالت مدير المكتب الإعلامي للهيئة جليلة الدرسي إن الفريق الميداني سيباشر عمله خلال الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، لتوزيع السلع على 120 أسرة يوميا، وحتى الانتهاء من الأسر المستهدفة، حسب تصريحاتها إلى وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الثلاثاء.

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وفي سياق آخر، نفذ الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد بالهيئة حملة لتوعية الفريق الميداني والموظفين وفريق الكشافة بمدينة بنغازي، كما نفذت الهيئة حملة نظافة وتعقيم لمقرها الرئيسي في بنغازي وباقي الفروع التابعة لها، وذلك حرصًا على سلامة العاملين بها.

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