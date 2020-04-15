بلدية طرابلس توفر خيمة الفرز لمستشفى المدينة (صور)

قامت بلدية طرابلس المركز، بالتنسيق مع إدارة مستشفى طرابلس المركزي بتوفير خيمة الفرز (Triage Tent).

وتعتبر خيمة الفرز (Triage Tent)، هي عبارة عن نظام فرز وتصفية للحالات المصابة أو المشتبه إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد كخط وقائي أولي لضمان عدم دخولها داخل المستشفى ومن ثم التسبب بالعدوى للأطقم الطبية والحالات المرضية وكذلك الزوار، ويفضل أن تكون خيمة الفرز خارج المؤسسة الصحية في خيام جيدة التهوية تعمل بها الكوادر الطبية والطبية المساعدة ومعززة بكل الواقيات الشخصية كالكمامات والنظارة الواقية وغيره

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