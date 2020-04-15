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دراسة: أميركا قد تحتاج للإبقاء على التباعد الاجتماعي حتى 2022

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_واشنطن قال باحثون في كلية الصحة العامة في جامعة هارفرد، إن الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى تحمّل إجراءات التباعد الاجتماعي التي تبنّتها أثناء تفشي فيروس كورونا، حتى عام 2022. وتأتي الدراسة بعد أن أودى المرض بحياة أكثر من 2200 شخص في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وهو مستوى قياسي على صعيد العالم، وفي حين تدرس البلاد …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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