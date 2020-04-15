دراسة: أميركا قد تحتاج للإبقاء على التباعد الاجتماعي حتى 2022

العنوان_واشنطن قال باحثون في كلية الصحة العامة في جامعة هارفرد، إن الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى تحمّل إجراءات التباعد الاجتماعي التي تبنّتها أثناء تفشي فيروس كورونا، حتى عام 2022. وتأتي الدراسة بعد أن أودى المرض بحياة أكثر من 2200 شخص في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وهو مستوى قياسي على صعيد العالم، وفي حين تدرس البلاد …
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صحيفة العنوان الليبية
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