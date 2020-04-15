«العيضة» لـ «المشري»: لن تسيطروا يا خالد.. «ما كل حد ينشرى بالمال»

علق التواتي العيضة عضو المؤتمر الوطني السابق، على تصريح خالد المشري، الذي زعم خلاله أنه سيتم «تحرير مدينة ترهونة ومناطق الجنوب بالكامل»، قائلًا: “الآن في هذا التوقيت يتم إغراء ضباط القوات المسلحة المتأخرة رواتبهم في الجنوب الغربي بدفع جميع مرتباتهم من قبل تنظيم الإخوان المفلسين”.

وأضاف «العيضة» في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه “يعرض عليهم الآن مبلغ 2000 دينار كاش والباقي سيتم دفعه فيما بعد”، مستطردًا: “طبعا فيما بعد سيتم ذبحهم إن سيطروا”.

ووجه حديثه لخالد المشري، قائلًا له” “لن تسيطروا يا خالد”، متابعًا: “تحاسبهم كل حد ينشرى بالمال يا مشري”.

وختم التواتي العيضة تدوينته، قائلا لعمداء البلديات الذين أتوا إلى الجنوب فجأة من أجل إيصال أموال الرشاوى “خسئتم أيها المرتزقة يا من تم شرائكم بثمن بخس لن تفحلوا”.