بويصير لـ«الليبيين»: لا أحد يستطيع التأثير على حياتي الهانئة بأمريكا ولو بثمن غذاء الحيوانات التي اقتنيها

وجه محمد بويصير، أحد الموالين والداعمين للمليشيات المسلحة و«حكومة السراج»، والمؤيد للغزو التركي على ليبيا، رسالة تحمل قدرا كبيرا من الاستفزاز والإهانة لليبيين من مقر إقامته بنيويورك في أمريكا.

وقال بويصير، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ عدة أعوام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك»: “أهلي وأعزائي في برقه، من مساعد إلى بن جواد وجنوبًا إلى الكفرة والسرير. أرى بعضكم غاضبا، عندما أعلن رفضي للتحكم فيكم وامتطائكم لتحقيق أطماع سلطوية، لذلك وحتى لا أكون رقما مختلفا بلا سبب يخصني شخصيا، لن أقف بينكم وبين ما تريدون”، على حد قوله.

وأضاف “لن اعترض. على حكمكم بـ«الحديد والنار»، ولا على موت أبناءكم ولا فقدانهم لأطرافهم، ولن اعترض على فقركم وعازتكم ولا دمار حياتكم ولا خرابها، كما لن اعترض على الفساد واللعب بأموالكم وثمن غذاء أطفالكم ودواء مسنيكم وحرقها في حرب اعتقدت أنها عبثية، وأيضا على المليارات التي تجير لحسابات خاصة بمن يحكمكم”، وفقا لتعبيره.

وزعم أنه ليس له مصلحة مادية في نصائحه لليبيين، قائلا: “ليس لي مصلحة مادية لا معكم ولا مع من تتقاتلون معهم ولا مع أي أحد في ليبيا، وحياتي بكل هناءها وكرمها ورونقها هي هنا بعيدة عنكم آلاف الأميال، ولا أحتاج شيئا لها لا منكم ولا من الآخرين، ولا أحد يستطيع أن يؤثر فيها بأي مقدار، ولو بثمن غذاء الحيوانات التي اقتنيها، كما لا يستطيع حكامكم شرقًا وغربًا ولا جنرالاتكم ولا وزراءكم ولا مصارفكم المركزية ولا حتى أعلامكم مجتمعين أن يحركوا شعرة في «مؤخرة» كلبي «ثرون»”، بحسب وصفه.

وتابع “كل ما في الأمر اعتقدت خطأ. أن عليّ واجب أدبي نحوكم باعتبار أنى ولدت بينكم من أب وأم انتموا إليكم، من أجل أن تنهضوا لمستقبلكم، من أجل ان يعيش أبناءكم حياة كريمة، لكن سامحوني فأنا في النهاية دخيل عليكم وعلى حياتكم كما يبدوا”.

وتعهد بالكف عن نصائحه المغرضة وسمومه التي كان يبثها، مضيفا “من اليوم أعدكم أنني لن أقف حائلا بينكم وبين ما تريدونه، العبودية والفقر والموت والأحزان، ربما هو ما تستحقونه فأنتم أدرى مني، وما سيأتي به الغد أيضا. حظ سعيد. أو كما نقول هنا Good Luck”، على حد قوله.