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بويصير لـ«الليبيين»: لا أحد يستطيع التأثير على حياتي الهانئة بأمريكا ولو بثمن غذاء الحيوانات التي اقتنيها

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه محمد بويصير، أحد الموالين والداعمين للمليشيات المسلحة و«حكومة السراج»، والمؤيد للغزو التركي على ليبيا، رسالة تحمل قدرا كبيرا من الاستفزاز والإهانة لليبيين من مقر إقامته بنيويورك في أمريكا.

وقال بويصير، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ عدة أعوام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك»: “أهلي وأعزائي في برقه، من مساعد إلى بن جواد وجنوبًا إلى الكفرة والسرير. أرى بعضكم غاضبا، عندما أعلن رفضي للتحكم فيكم وامتطائكم لتحقيق أطماع سلطوية، لذلك وحتى لا أكون رقما مختلفا بلا سبب يخصني شخصيا، لن أقف بينكم وبين ما تريدون”، على حد قوله.

وأضاف “لن اعترض. على حكمكم بـ«الحديد والنار»، ولا على موت أبناءكم ولا فقدانهم لأطرافهم، ولن اعترض على فقركم وعازتكم ولا دمار حياتكم ولا خرابها، كما لن اعترض على الفساد واللعب بأموالكم وثمن غذاء أطفالكم ودواء مسنيكم وحرقها في حرب اعتقدت أنها عبثية، وأيضا على المليارات التي تجير لحسابات خاصة بمن يحكمكم”، وفقا لتعبيره.

وزعم أنه ليس له مصلحة مادية في نصائحه لليبيين، قائلا: “ليس لي مصلحة مادية لا معكم ولا مع من تتقاتلون معهم ولا مع أي أحد في ليبيا، وحياتي بكل هناءها وكرمها ورونقها هي هنا بعيدة عنكم آلاف الأميال، ولا أحتاج شيئا لها لا منكم ولا من الآخرين، ولا أحد يستطيع أن يؤثر فيها بأي مقدار، ولو بثمن غذاء الحيوانات التي اقتنيها، كما لا يستطيع حكامكم شرقًا وغربًا ولا جنرالاتكم ولا وزراءكم ولا مصارفكم المركزية ولا حتى أعلامكم مجتمعين أن يحركوا شعرة في «مؤخرة» كلبي «ثرون»”، بحسب وصفه.

وتابع “كل ما في الأمر اعتقدت خطأ. أن عليّ واجب أدبي نحوكم باعتبار أنى ولدت بينكم من أب وأم انتموا إليكم، من أجل أن تنهضوا لمستقبلكم، من أجل ان يعيش أبناءكم حياة كريمة، لكن سامحوني فأنا في النهاية دخيل عليكم وعلى حياتكم كما يبدوا”.

وتعهد بالكف عن نصائحه المغرضة وسمومه التي كان يبثها، مضيفا “من اليوم أعدكم أنني لن أقف حائلا بينكم وبين ما تريدونه، العبودية والفقر والموت والأحزان، ربما هو ما تستحقونه فأنتم أدرى مني، وما سيأتي به الغد أيضا. حظ سعيد. أو كما نقول هنا Good Luck”، على حد قوله.

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الغزو التركي الليبيين محمد بويصير مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • رغم أنه كلانا يعيش في الغرب إلا أختلف معك يا أستاذ محمد ، وهل انخدعت أنت بالدوله الخيال التي سيرسي دعائمها حزب الأخوان وهل مررت خلال قراءات عن توصيف قيق لعلاقة الماسونيه بالأخوان الذي بدأت بوادر نعيم دولتهم علي صبراته وصرمان بمساعدة من طيران أردوغان، فخذ إليك ما كتبه المحامي المصري “ثروت الخرباوي” المنشق عن جماعة الإخوان في بحثه عن العلاقة الخفية بين الإخوان والماسونية، إذ يؤكد على أمر شديد الأهمية وهو أن البناء التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين يطابق التنظيم الهرمي للجماعة الماسونية، حتى درجات الانتماء للجماعة، وطريقة البيعة وأسلوبها وعبارتها واحدة في التنظيمين. شيء ما يثيره الخرباوي أيضاً يزلزل أركان الجماعة، وهو تأكيد الإمام الغزالي من جديد على أن المرشد الثاني للجماعة “حسن الهضيبي” كان ماسونياً بامتياز والدليل على ذلك تأكيده على منهج البنا الذي يرفض فكرة الوطن والمواطنة وهو الهدف الماسوني الأكبر لفكرة الحكومة العالمية. هل كانت المساعدة البريطانية المعروفة للجميع لحسن البنا في تأسيس جماعته ولاحقاً رعايتها وصولاً إلى المشهد الحالي حيث “لندن مقر وكر للإخوان” ضرباً من ضروب الأدوات الاستعمارية لحكم السيطرة على مستعمرات العالم القديم وقد كانت مصر منها. وقطعاً للطريق على حركات التحرر الوطني التي كانت قد نمت وازدهرت في مصر منذ ثورة 1919 وفي العالم العربي عبر تيار “القومية العربية” في بلاد الشام من جهة ثانية؟ الشاهد أن الحديث عن علاقة الماسونية والإخوان قد شغلت تفكير واحد من أهم كتاب مصر الكبار، صاحب العبقريات الأشهر الأستاذ “عباس محمود العقاد”. فتحت عنوان “الفتنة الإسرائيلية” وبتاريخ 2 يناير 1949 كتب العقاد عبر صحيفة “الأساس” التي كانت تصدر في القاهرة في ذلك الوقت يقول: “إن هناك سراً لا يعرفه كثيرون عن نشأة الإخوان المسلمين وحقيقة داعيتهم وزعيمهم حسن البنا.وهو انه يهودي من أب يهودي وأم يهودية، وهو ليس مصرياً وإنما مغربي قدم إلى مصر هرباً من الحرب العالمية الأولى، وتلقفته الجماعات اليهودية في مصر، ووفرت له المأوى والعمل، حيث التحق والده بهيئة السكة الحديد في مهنة إصلاح ساعات الهيئة، وهي المهنة التي كان يحتكرها اليهود في مصر.الأستاذ العقاد يؤكد كذلك الشكوك الدائرة حول اسم البنا، إذ يشير إلى أن زعيم الإخوان دخل باسم “حسن أحمد عبد الرحمن”، وقد أضاف له والده كلمة البنا بأمر من الجماعة الماسونية المصرية اليهودية حتى يكون للتنظيم الماسوني فرع في دولة عربية كبرى مثل مصر. ويعلق العقاد على الحي الذي ولد فيه حسن البنا قائلاً: إنه لا يعرف مصرياً يعمل فيه غير اليهود، وكانت مهنة تصليح الساعات من المهن اليهودية، فكيف أصبح الساعاتي بناء بقدرة قادر. هل في البيعة الإخوانية ما هو مشابه لنفس طقوس الانضمام إلى المحفل الماسوني؟ وفقاً لتجربة العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المنشقين عنه فإن البيعة لها طقوس سرية بحيث يدخل الشخص إلى غرفة مظلمة ويجلس على الأرض وأمامه مائدة صغيرة وعليها المصحف والمسدس، ولذلك شعار الإخوان عبارة عن “سيفين” وكلمة “وأعدوا”.هنا يدخل المبايع وسط هذه الطقوس الظلامية ويأتي شخص مقنع يخفي وجهه وسط هذا الظلام الدامس والمبايع لا يعرف من يبايع وعند أداء قسم البيعة يضع يد على المصحف واليد الأخرى على المسدس ويقسم الولاء والطاعة. وتتضمن البيعة إقرار هذا الشخص المبايع بحق الجماعة في قتله إذا ما خرج عليها، هل هذه هي نفس طقوس الانضمام إلى المحفل الماسوني؟ يضيق المسطح المتاح للكتابة عن الشرح الشافي الوافي لكنها في حقيقة الأمر هي بعينها. فقد كانت تصريحات وأفعال الإخوان في مصر خير دليل وقرين على انتمائهم الفكري والعقائدي للماسونية؟

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  • انت بالفعل حيوان وغبى واقل ليبى يعيش فى وطنه بشرف ويدافع عنه مثل جده عمر المختار ياحمار اما انت فكلب صهيونى حقير يلقى اليك اسيادك الفتات لكى تقتات وستعيش كلب وتموت كلب عار عليك ياحقير انك امعة اخوانى بعت عقلك لمرشد غبى يتباهى بان عباده كالميت فى يد مغسله بينما عباد الرحمن وهبهم الله العقل السليم لا يعبدون من دونه احد اتفوووه عليك ستعيش وتموت فى ارض نجسة وسط الدعارة والقمار واخوانك الصهاينة

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  • واضح عليه اعراض الهلوثة وللاسف قان كلبه افيد منه فنباحه امر مألوف اما ان ينبح خروف فااين الكسوف فربما تكون من ضحايا الكورونا التى اثبتت ان امريكا التى تتباهى بانها قوة عظمى ضاعت امام اصغر خلق الله قتل واصاب بحارة المدمرة روزفلت التى كان يظن من عليها انهم فى امان ربنا يكرم الامريكان كمان وكمان بعذاب عاد ففى القران عاد الاولى ونحن نرى عاد الثانية حتما ستهلك لانها ظالمة

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  • لا يا أستاذ محمد ابوقعيقيص أنني اختلف معك فيما يتعلق ببرقه فأنا لي اكثر من 36 عام من الاغتراب بعيدا عن ثري ليبيا الطاهر وعلي الرغم من عدم إمتلاكي لأي شبر من الارض في ليبيا وعدم أمتلاكي لجواز سفر ليبي إلا أن الولاء لها باق للازل فهي…..
     بــــلادي وأن جارت علـى عزيزة
    ولو أننى أعــــرى بهـــا وأجـوع
    ولى كف ضرغام أصول ببطشها
    وأشرى بها بين الـورى وأبيـــع
    تظل ملوك الأرض تلثــم ظهرهـا
    وفـــى بطنها للمجدبين ربيــــــع
    أأجعلها تحــت الثرى ثـــم أبتغى
    خلاصا لهــا؟ أنـــي اذن لوضيع
    وما أنا إلا المسك فــي كل بلدة
    أضــــوع وأما عندكم فأضيــع

     

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  • من خلال صورك مع الكلاب با احميده قيس الاسلام عندك كي اسلام الطير فعندما استقر الوضع ما في بنغازي بعد الحرب وعاش الطليان مع الليبيين وهناك ليبي يدعي الطيره تعرف عليه واحد ايطالي واصبح الطيره يدعو في الايطالي الي ليالي حمراء مع نساء تشمل علي خمر ومجون وزنا كان الطيره كلما لعبت الخمره براسه يتحدث عن الاسلام يهلب ويشوق السامع للمزيد فأقنتع الايطالي بالاسلام الطيراوي نسبه للداعيه الطيره ههههه فقرر ان يدخل الاسلام فقال له الطيره الي المحكمه وهناك ستجد من يستقبلك وتدخل في الاسلام وعندما وصلت المحكمه شرحوه الاسلام الحقيقي وضرورة ترك الخمر والزنا فقال لا اريده هذا الاسلام اريد اسلام كاسلام الطيره

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