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امغيب يوجه رسالة إلى أمازيغ ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجه عضو مجلس النواب سعيد امغيب، رسالة إلى أمازيغ ليبيا بتحكيم صوت العقل. 

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الرئيس التركي أردوغان بمساعدة عملائه العابثين بالنسيج الإجتماعي في بعض مدن الغرب الليبي يعملون الآن من أجل إشعال فتيل حرب يعلمون مسبقاً انها سوف تتحول إلى حرب عرقية يشوهون بها الغاية النبيلة التي يقاتل الجيش من أجلها وهي تحرير كامل تراب الوطن من الإرهاب وسيطرة المليشيات والمرتزقة”، بحسب تعبيره.

وتابع امغيب، “على إخوتنا الشرفاء الأحرار في تلك المدن الحذر وتحكيم صوت العقل والابتعاد عمن يكذبون عليهم ويدفعون بهم لكي يكونوا وقود هذه الحرب الخاسرة، وهنا اجد لازاماً على ان اوجه هذا الخطاب للاخوة شركاء الوطن من الأمازيغ، يا اخوتنا الأمازيغ يا احفاد خليفة بن عسكر ابناءكم الشرفاء الأبطال يقاتلون في صفوف جيشنا المظفر من أجل تحرير الوطن فكونوا مثلهم ولا تسمحوا للتاريخ ان يكتب في صفحاته انكم ساندتم من يحاول احتلال بلادنا من الغزاة الاتراك”، على حد قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • لكن يا مغيب هذا الكلام مخالف تماما لافعالكم و تصريحات قنواتكم التي تنادي بطرد كل من يختلف معكم من ليبيا التي قتلتم و شردتم اءلاف من اهلها

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    • دعك اخي طارق الحاج من القنوات الاعلاميه فجل العاملين لا يعوا ما يقولوا ولا يدركوا ما يتلفظون به إنما الكلام الذي قيل المقصود به فئه تقول نحن اتراك فقيل لهم طيب أهلبوا لتركيا واحكموها لما تريدون ان تحكمونا نحن

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      • لا يا زيدان لم يقل احد من الليبيين قط انه تركي او افريقي الكل يفتخر بانه ليبي بل بلعكس تماما هناك من عجز عن مقارعة الحق بالحق فذهب ينبش في تاريخ الامة الليبية ليطعن في من رفض ان يستمر الباطل و الحمد لله انك قلت ان النائب يقصد مصراتة فهذا يكفي انه مثل الاعلاميين لا يدري ما يقول