امغيب يوجه رسالة إلى أمازيغ ليبيا

وجه عضو مجلس النواب سعيد امغيب، رسالة إلى أمازيغ ليبيا بتحكيم صوت العقل.

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الرئيس التركي أردوغان بمساعدة عملائه العابثين بالنسيج الإجتماعي في بعض مدن الغرب الليبي يعملون الآن من أجل إشعال فتيل حرب يعلمون مسبقاً انها سوف تتحول إلى حرب عرقية يشوهون بها الغاية النبيلة التي يقاتل الجيش من أجلها وهي تحرير كامل تراب الوطن من الإرهاب وسيطرة المليشيات والمرتزقة”، بحسب تعبيره.

وتابع امغيب، “على إخوتنا الشرفاء الأحرار في تلك المدن الحذر وتحكيم صوت العقل والابتعاد عمن يكذبون عليهم ويدفعون بهم لكي يكونوا وقود هذه الحرب الخاسرة، وهنا اجد لازاماً على ان اوجه هذا الخطاب للاخوة شركاء الوطن من الأمازيغ، يا اخوتنا الأمازيغ يا احفاد خليفة بن عسكر ابناءكم الشرفاء الأبطال يقاتلون في صفوف جيشنا المظفر من أجل تحرير الوطن فكونوا مثلهم ولا تسمحوا للتاريخ ان يكتب في صفحاته انكم ساندتم من يحاول احتلال بلادنا من الغزاة الاتراك”، على حد قوله.