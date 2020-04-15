صحيفة ألمانية: بوتين بدأ بتصدير مرتزقة سوريين إلى ليبيا

قالت صحيفة “بيلد الألمانية” إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعلم على ما يبدو من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبدأ يصدر هو الآخر الحرب الأهلية السورية إلى ليبيا.

وبحسب ما قالت الصحيفة فإن بوتين على مايبدو يريد أن يرمي بثقله هو الآخر للمشاركة بالحرب في ليبيا ولأجل ذلك يرسل إلى هناك الآن مرتزقة سوريين، بحسب معلومات حصرية كشفت عنها صحيفة بيلد الألمانية.

وكشفت الصحيفة بناء على مصادر ميدانية في سوريا وخارجها، أنه “في جنوب وشرق سوريا، بدأت حملة تجنيد غير مسبوقة للمقاتلين السوريين من قبل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة”.

وأكد شهود لبيلد أن (فاغنر) تشغل شبابا سوريين، بهدف مواصلة تدريبهم في البداية ومن ثم إرسالهم إلى الحرب في ليبيا وذلك للقتال بجانب الجيش الوطني لمساعدته على الانتصار وتهدئة البلاد بمفهوم القيادة الروسية.

و ذكر شاهد من القنيطرة لـ”بيلد” أنهم حصلوا على وعد من الشركة بالحصول على مغريات مالية كبيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن ضباط المخابرات العسكرية للنظام السوري وبعض مخاتير القرى بدؤوا قبل شهر في إقناع الشباب للانضمام إلى صفوف “فاغنر” للقتال في ليبيا.

وعلمت الصحيفة الألمانية من مصادر عدة أن عقود شركة فاغنر مع هؤلاء ستكون في البداية لمدة ثلاثة أشهر يحصل المقاتل فيها على راتب يبلغ 1000 دولار شهريا، وإذا أصيبوا أو قتلوا في ليبيا فإنهم أو أسرهم سيحصلون على ما يتراوح بين 25000 إلى 50.000 دولار.

وكانت روسيا قد نفت نهاية العام الماضي تقارير غربية، خصوصا ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وما ذكره مسؤولون أمريكيون، بشأن وجود مرتزقة تابعين لشركة فاغنر الخاصة الروسية في ليبيا.

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