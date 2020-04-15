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القره بوللي تعلن إغلاق «سوق الخضار» و«مصرف الجمهورية» و«شارع الشفاء» بسبب كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مديرية أمن القره بوللي، اليوم الأربعاء، إغلاق سوق الخضار والباعة المتجولين بالكامل لحين إشعار أخر، نظرا لوجود ازدحام بشكل كبير في القره بوللي، وهو ما قد يؤدي لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم أيضًا غلق مصرف الجمهورية حتى يتم وضع آلية لتوزيع السيولة بعيدة عن الازدحام، وأيضًا سيتم غلق شارع الشفاء بالكامل حرصا على سلامة المواطنين.، لافتة إلى أن “من يخالف ذلك يتحمل المسئولية”.

وطالبت مديرية الأمن المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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القره بوللي سوق الخضار شارع الشفاء كورونا مصرف الجمهورية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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