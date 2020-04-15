دوريات أمنية مكثفة في تاجوراء والقره بوللي

تواصل فرق الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، أعمالها لحفظ الأمن والاستقرار داخل بلديتي “تاجوراء والقره بوللي”.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أن من مهام عمل هذه الفرق ضبط المجرمين والخارجين عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية داخلهما، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتطبيق قرار حظر التجول وفق الساعات المحددة، والتنبيه على المواطنين بضرورة الإلتزام والتقيد بالتعليمات، وذلك ضـمن الإجـراءات الاحـترازية الـصادرة عـن الـغرفة الـرئـيسية لإدارة الأزمـة لـمكافحة فـيروس كـورونا الـمستجد.