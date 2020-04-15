امغيب: أردوغان وعملاؤه يسعون لإشعال حرب عرقية في الغرب الليبي

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن الرئيس التركي أردوغان، بمساعدة عملائه العابثين بالنسيج الاجتماعي في بعض مدن الغرب الليبي، يعملون الآن من اجل إشعال فتيل حرب يعلمون مسبقاً أنها سوف تتحول إلى حرب عرقية يشوهون بها الغاية النبيلة التي يقاتل الجيش من أجلها وهي تحرير كامل تراب الوطن من الإرهاب وسيطرة المليشيات والمرتزقة.

وقال امغيب في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على إخوتنا الشرفاء الأحرار في تلك المدن الحذر وتحكيم صوت العقل والابتعاد عمن يكذبون عليهم ويدفعون بهم لكي يكونوا وقود هذه الحرب الخاسرة، وهنا أجد لزاماً عليّ أن أوجه هذا الخطاب للإخوة شركاء الوطن من الأمازيغ”.

وأضاف “يا إخوتنا الأمازيغ. يا أحفاد خليفة بن عسكر، أبناءكم الشرفاء الأبطال يقاتلون في صفوف جيشنا المظفر من أجل تحرير الوطن فكونوا مثلهم ولا تسمحوا للتاريخ أن يكتب في صفحاته أنكم ساندتم من يحاول احتلال بلادنا من الغزاة الأتراك”.

وتابع، في منشور آخر “جنودنا البواسل في محاور القتال يقبضون كل يوم على أعداد من المرتزقة السوريين وغيرهم من جنسيات مختلفة يقاتلون مع المليشيات وعند التحقيق معهم يقولون إن تركيا هي التي نقلتهم إلى ليبيا لقتال الجيش الليبي الذي يقوده المشير حفتر”.

وأشار إلى أن هؤلاء المرتزقة الآن في قبضة الجيش وتستطيع أي دولة أو جهة أو منظمة عربية كانت أو دولية التأكد من خلال الاستماع لاعترافاتهم في اي وقت، كما يمكن لأي أحد الاطلاع على أدلة ووثائق أخرى تثبت تورط نظام الرئيس التركي أردوغان في دعم المليشيات لمحاربة الجيش الذي يسعى لوقف التوسع التركي في ليبيا والمهدد لكل الدول العربية المجاورة وغير المجاورة”.

وأبدى استغرابه من الصمت الدولي والأفريقي والعربي، مسائلا “هل استغربت مثلي قيادات بعض الدول العربية والإقليمية هذا الإصرار العجيب من قبل أردوغان على دعم المليشيات والإرهابيين وبعض العرقيين من أجل محاربة الجيش وقتل أبناء الشعب الليبي وقصف المدن الآمنة وما يصلها من وقود وأدوية؟”.

واستطرد “هل شاهدت استخبارات هذه الدول الصديقة والشقيقة هذه الاعترافات أو هل طلبت الاطلاع على الأدلة التي تثبت تورط تركيا وسعيها لتنفيذ مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة الذي هو في الأصل وهم مشروع عودة الإمبراطورية العثمانية إلى البلاد العربية؟”.

واستكمل “على كل حال نحن قد اخترنا طريقنا واتخذنا قرارنا وهو محاربة الأتراك الغزاة ومرتزقتهم وعملائهم في الداخل حتى نطهر أرضنا منهم أو نموت شهداء كما مات أجدادنا، تحية شكر وتقدير لكل من يدعم كفاحنا من شرفاء العالم ولكل من يساندنا من اخوتنا العرب ومن أصدقائنا”.