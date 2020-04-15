«الشؤون الإجتماعية بنغازي» تبحث أوضاع النازحين من غريان جراء الحرب على الإرهاب

بحث مكتب خدمات الشؤون الإجتماعية بنغازي، أوضاع الأسر النازحة من مدينة غريان جراء الحرب علي الإرهاب.

وأوضح مكتب خدمات الشؤون الإجتماعية بنغازي، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أمس الثلاثاء، أن ذلك الأمر جاء خلال اجتماع مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بنغازي المستشار حسن الفسي، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية المكلف عبدالله الحدادي، مع رئيس المجلس التسييري المُكلف بغريان فوزي محمد الشيباني، والعضو بالمجلس، بهلول المبروك الأطرش.

وخلُص الاجتماع إلى إعطاء التعليمات لقسم الشؤون الإنسانية والمساعدات بالمكتب بشأن حصر هذه الأسر ومعرفة احتياجاتها وكيفية تقديم المساعدة لها.