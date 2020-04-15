الثني: العناصر الطبية هم خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا وسندعمهم معنوياً ومادياً

ليبيا – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الثلاثاء على ضرورة الاهتمام بأفراد الجيش الأبيض من أطباء وأطباء مساعدين وعناصر هيئة تمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي.

الثني شدد وفقاً للمكتب الآعلامي التابع للحكومة على ضرورة تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم.

وجاءت تعليمات الثني خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب بحضور رئيس جهاز الإمداد الطبي ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا الدكتورة ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الرئيس لكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتتالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

كما قدم شكره وتقديره لكافة العناصر الطبية بمختلف مسمياتهم، مؤكداً أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا و على وضع المخزون الاستراتيجي للإمداد الطبي وآليات تعزيزه خلال الفترة القادمة مع تحديد آلية عمل واضحة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الأطباء مادياً ومعنوياً نظير ما يقومون به خلال هذه الفترة، معتبراً أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية