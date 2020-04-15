اليونيسف تدعو الأطراف الليبية لتجنيب الأطفال ويلات الحرب

أعربت منظمة اليونيسف في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل طفل في التاسعة من عمره وجرح أخرون من أفراد أسرته بينهم طفلان تتراوح أعمارهم بين 4 و 8 سنوات جراء سقوط قذيفة على منزلهم في منطقة عين زارة بطرابلس.

وقالت المنظمة، في بيان مقتضب، “إن الأطفال في ليبيا يدفعون الثمن باهظًا لنزاع ليس من صنعهم”؛ حيث دعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن إستهداف المناطق المدنية وإبعاد جميع الأطفال عن الأذى وذلك تماشيا مع التزاماتهم بالقانون الدولي الإنساني؛ لافتة إلى أن قتل الأطفال أو تشويههم يعد أحد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.