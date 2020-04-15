الخارجية الايطالية: على جميع الأطراف الليبية أن تستجيب لنداء الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار

ليبيا – أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني على ضرورة التوقف فوراً عن الاشتباكات المسلحة في ليبيا، فضلاً عن استئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة.

سيريني وفي بيان نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء قالت: “الأخبار الواردة من العاصمة طرابلس وليبيا لا يمكن أن تجعلنا غير مبالين.. المدنيون الأبرياء يدفعون حياتهم مقابل حرب لا يمكن أن يكون فيها فائزون بل خاسرون فقط”.

وأضافت سيريني أن وقف تدفق مياة الشرب في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد أمر غير مقبول.

نائبة وزير الخارجية الإيطالي ناشدت جميع الأطراف لقبول نداء الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار،مشددة على أن وقف القتال على الفور هو السبيل الوحيد لتركيز كل الجهود ضد فيروس كورونا.

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