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المشري: سنحتفل قبل شهر رمضان بتحرير ترهونة

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إدعى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إنهم سيحتفلون قبل شهر رمضان بتحرير مدينة ترهونة وعديد المناطق حسب زعمه.

المشري وفي مداخلة سابقة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها دولة قطر أمس الثلاثاء أوضح أن تقديراته جاءت وفقا للخطط العسكرية وأن تلك العمليات ستكون بأقل الخسائر بما يمكن من عودة عديد النازحين إلى مناطقهم، وفق قوله.

وأضاف أن هناك تجهيزات كبيرة منذ الإعلان عن انطلاق ما وصفها بـ”عملية عاصمة السلام” (العملية المشتركة بين مسلحي الوفاق وتركيا) منذ أسبوعين.

القيادي بحزب العدالة والبناء إختتم بالقول:” لدينا إيمان بوجوب بسط سيطرة حكومة الوفاق وشرعية مجلس الأعلى للدولة والنواب على كامل التراب الليبي “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يا مشري والله مصيركم اسود طيلة حياتكم الا اذا حررتم العاصمة من الملشيات, اذا اخرجتم ملشيات اغنيوة والامصخ التاجوري والنواصي وغيرهم من المجرمين واتيتم بهم للقضاء الليبي عند ذلك تعالى ادخل ترهونة والرجمة بدون سلاح . بدون ذلك فان اودية الشقيقة تنتظرك انت وغيرك من الخونة الذين جلبوا الاستعمار التركي اللعين, وحركة الجهاد الليبي لايمكن ان تتوقف ابدا

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  • ايوا هي اريدك ان تخليها مفتوحه وفضفاضه قبل رمضان بس رمضان مبهم السنه أحسنت فلم تقع فيما وقع فيه باشاآغا حيث حدد بس انت خليك كمصطفي الشركسي قال صلاة عيد الفطر القادم ستكون في ساحة المحكمه في بنغازي ولذلك اتباه لم يطالبوه او يلقوا عليه اللوم لان كلمه القادم قد تعني عيد فطر سنه 2021 ولكنك افضل من باشاآغا المسكين يا نويرتي حدد انه في يوم 4/4/2020 سيحتفل بالانتصار هو والسراج في الجغبوب ولكن اكذوبته لم تتحقق

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