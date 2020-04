أخبار ليبيا24 تتوارد الأنباء من مدينة صبراتة عن بعض الأعمال التي قامت بها “مليشيات” الوفاق عقب دخولها مدن صبراتة وصرمان وزلطن من أعمال قتل وسرقة وحرق والسطو على الممتلكات العامة والخاصة. حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي تصف الوضع في مدينة صبراتة بـ “المزري” بسبب أفعال مليشيات الوفاق لتخريبية الإجرامية من سرقة سيارات المواطنين بل […]

