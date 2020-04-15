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النجار: التهاون تسبب في ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إلى اتخاذ إجراءات وقائية احترازية تصعيدية في جانب الحجر المنزلي، وحظر التجول لمنع انتشار المرض في البلاد والدخول في مرحلة شبيهة بالتجربة الإيطالية والفرنسية بعدم التحكم في الوضع الوبائي.

وعلق النجار، على تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليلة الثلاثاء، قائلا “إن هذا التطور الوبائي يشير ويدعو إلى القلق”، مشيرا إلى أن تهاون المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية من الحجر المنزلي والالتزام بحظر التجول كان سببا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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