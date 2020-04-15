باشاآغا: لن تكون هناك أي مفاوضات أو حل سياسي مع حفتر

ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا القوات المسلحة بإستغلال إنتشار وباء فيروس كورونا بتكثيف هجماتها على العاصمة طرابلس ومدينة بوقرين حسب زعمه.

باشاآغا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء قال بأنهم سيستمرون في استعادة الأراضي التي قال بأن ” ميليشيات حفتر احتلتها ” (المناطق المحررة من قبل القوات المسلحة) وأنه لن تكون هناك أي مفاوضات معه في إشارة منه للقائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر.

واختتم عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة تعريدته قائلاً :” لا يوجد حل سياسي مع مجرم الحرب وندعوا الدول الداعمة له لإعادة حساباتها”.

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