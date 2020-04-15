«بلدي زليتن» يشيد بقرار «الرئاسي» ترقية مستشفى المدينة إلى مركز طبي مستقل ماليًا

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرار حمل رقم (275) يرفع بموجبه مستشفى زليتن التعليمي الجامعي إلى مركز طبي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتابع بيان «الرئاسي» الذي اطلعت على «الساعة 24»، أن تتولى وزارة صحة الوفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمه باعتباره يتبع لها.

ومن جانبهم، ثمّن كلًا من عميد وأعضاء المجلس البلدي وسكان مدينة زليتن هذا القرار.

جدير بالذكر أن رئيس لجنة الأزمات ببلدية زليتن، عبد السلام عصمان، كان قد كشف في وقت سابق حقيقة ادعاءات حكومة السراج، وبياناتها المختلفة والتي أكدت من خلالها تخصيص مبالغ مالية للبلديات لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عصمان، فى تصريحات صحفية، إن البلدية لم تتسلم حتى الآن أي مبلغ من المبالغ التي خصصها المجلس الرئاسي للبلديات لمجابهة وباء كورونا، مشيرا إلى أن عدد الأسر النازحة بالبلدية بلغ قرابة 2800 أسرة مسجلة في المنظومة وأن هناك أخرى غير مسجلة،مشيرا إلى أنهم بصدد تجهيز سلال تحوي مواد غذائية وتنظيف لتوزع على النازحين والمحتاجين من أهل المدينة.

وأوضح عصمان، أن البلدية تجهز حاليا بمجهودات ذاتية 20 ألف سلة غذائية ستوزع على المحتاجين والعمال الوافدين بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والتجار ورجال الأعمال.