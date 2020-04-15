تونس: مستعدون لكل سيناريوهات هروب إرهابيين أو مسلحين من بؤر القتال في ليبيا باتجاه بلادنا

ليبيا – قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة الحكومة التونسية رشاد بالطيب إن قوات الأمن والجيش الوطني تراقب عن قرب التطورات على حدود البلاد الشرقية الجنوبية مع ليبيا.

بالطيب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندينة اليوم الأربعاء أن قوات الأمن و الجيش في حالة استعداد كامل للتحرك بنجاعة والتصدي لكل سيناريوهات هروب إرهابيين أو مسلحين من بؤر القتال في ليبيا إلى التراب الوطني برا أو بحرا.

ومن جهته، أوضح رفيق الشلي رئيس المركز التونسي لدراسة الأمن الشامل ووزير الدولة للأمن سابقا في تصريح لذات الصحيفة أن قوات الأمن والجيش عززت منذ فترة مواقعها في الجنوب التونسي والمناطق الحدودية لضمان أمن البلاد واستبعاد كل سيناريوهات تسلل عناصر من الميليشيات المسلحة الى تونس.

وقال الشلي الذي شغل سابقا منصب قنصل عام لتونس في ليبيا لمدة خمس أعوام:”إن المعطيات الميدانية كانت توحي قبل أسابيع بسيطرة قوات حفتر على مواقع مهمة قرب البوابة البرية التونسية – الليبية في رأس الجدير لكن يبدو أن ميزان القوى تغير نتيجة تدخل أطراف أجنبية في القتال ومن بينها تركيا”.

ولم يستبعد الشلي أن تتغير المعطيات ميدانيا مجددا لصالح الجيش الوطني لكنه اعتبر أن الأهم هو التصدي بقوة لسيناريو المس بالأمن الداخلي في تونس.

وفي نفس السياق،حذر اللواء محمد المؤدب المدير العام السابق للأمن العسكري وللجمارك التونسي من سيناريو تعقد الحرب الأهلية في ليبيا مستقبلا،متوقعاً عدم انخراط رجال السياسة في تونس مجددا في الخلافات الليبية – الليبية.

ودعا إلى مزيد من اليقظة في مواجهة عصابات تهريب السلع والأسلحة والمجموعات الإرهابية التي قد تستغل انشغال العالم بالحرب على وباء كورونا من أجل تشجيع التهريب وإرباك الأوضاع الأمنية والاقتصادية أكثر في بلدان شمال أفريقيا وبقية دول المنطقة.

وبدوره،حذر الحبيب بن يحيى وزير خارجية تونس سابقا والأمين العام السابق لاتحاد دول المغرب العربي من التعقيدات الأمنية والعسكرية والاقتصادية غير السارة في ليبيا،ومن مضاعفاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية على تونس،معتبرا أن كل مؤشرات الأمن والاستقرار والتنمية في تونس رهينة باستتباب الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في جارتيها ليبيا والجزائر ومسجلا أن بعض الأطراف قد تستغل انشغال العالم بوباء كورونا لخلط الأوراق في الدول العربية التي تعاني منذ مدة من النزاعات المسلحة وبينها الشقيقة ليبيا.

ومن جانبه،اعتبر الأميرال كمال العكروت مستشار الأمن القومي في رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن تونس ما زالت عرضة لخطر هجمات الإرهابيين الذين يفرون من ليبيا وبينهم محسوبون على جماعات الإسلام السياسي داخل ليبيا وفي المنطقة.

وتوقع أن تستفيد المجموعات الإرهابية من فشل السياسيين الفاسدين وتزايد الغضب الشعبي على السلطات في مرحلة تنامي فيها تأثير الصحوة الدينية المغشوشة التي أدت إلى تراجع البعد المعرفي لدى الشباب الذي انسدت أمامه الآفاق المهنية والسياسية والثقافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية