«قبائل الزنتان» تدعو كافة الليبيين للنفير والانتفاض في وجه الاحتلال العثماني

أكد مجلس أعيان وقبائل الزنتان وتنسيقية المجتمع المدني، دعمهم الكامل واللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها من أجل كرامة الوطن، وتخليصه من هذا العبث الذي أفسد الحرث والنسل.

وقال المجلس في بيان مصور: “في الوقت الذي نترحم فيه على أرواح الشهداء، تقوم القوات المسلحة العربية الليبية والقوة المساندة لها من كافة الشرفاء الوطنيين، بالتضحية بأرواحهم الذكية من أجل سيادة واستقلال ليبيا وتخليصها من براثن الإرهاب والمليشيات التي يرعاها حزب الإخوان البغيض الذي عاث في الأرض فسادا”.

وطالبوا كل أنباء المدن والقبائل الليبية إلى النفير العام والتعبئة العامة وحمل السلاح لدعم قواتهم المسلحة وتخليص الوطن من الاحتلال العثماني، في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ ليبيا.

وشدد البيان على علاقة حسن الجوار والالتزام بالمواثيق المبرمة بين قبائل الزنتان وجيرانها، وعلى مبدأ السلم الاجتماعي، محذرة من المساس بذلك.

وأشار إلى أن أي مساس بالسلم الاجتماعي، عواقبه ستكون وخيمة والرد سيكون قاسيا، وأدانوا الاعتداء الغاشم على مدن الساحل الغربي وما قامت به المليشيات المؤدلجة والإرهابيين من اعتداء على الأهالي وحرق ونهب الممتلكات.

ودعا البيان، القوات المسلحة، بالضرب بيد من حديد ردا على هذا الاعتداء، وخاطبوا العملاء الذين وقعوا اتفاق الذل والاحتلال مع الدولة العثمانية الحديثة، قائلين: “التاريخ يسجل والحرب سجال، وإنما النصر صبر ساعة وأن غدا لناظره قريب والعزة لله والكرامة للوطن والغزي والعار للخونة والعملاء”.