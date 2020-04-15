داخلية الحكومة الليبية: استمرار الحظر التام على هذه الأنشطة

أهابت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، جميع المواطنين والتجار والأجهزة الأمنية، بأن قاعات الحلاقة، ومزينات النساء (الكوافيرات)، ومحلات الملابس، ومحلات بيع المواد المنزلية ما تزال تسري عليها قرار الحظر التام.

وشددت الوزارة في بلاغها رقم 27 بشأن مواجهة وباء كورونا المستجد ومنع انتشاره في ليبيا، على أن كل الأنشطة سالفة الذكر، لايسمح لها بمزاولة أنشطتها طيلة الأربعة وعشرين ساعة لحين صدور ما يلغي ذلك، لافتة إلى أن هذا الإجراء وكافة الاستثناءات الممنوحة جاءت بآراء علمية للجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بهدف سلامة المواطنين وضمان عدم انتشار العدوى في حال ظهرت.