ليبيا – قال المتحدث باسم مفوضية الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن مؤسسات الاتحاد تعي جيداً خطورة الوضع في ليبيا وخاصة في ظل أزمة كورونا العالمية.

ستانو أكد وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” أن جوزيب بوريل مفوض الأمن والسياسة الخارجية تسلم رسالة من خارجية مالطا تطالب بروكسل بالتحرك بشكل عاجل في ليبيا، مشيراً إلى أن بوريل سيتعامل مع الطلب المالطي والرد عليه.

وقال ستانو إن “أوروبا تدرك خطورة الوضع الليبي وإطلاقنا لعملية إيريني البحرية تعبير عن اهتمامنا وتحركنا”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أطلق نهاية مارس الماضي عملية إيريني العسكرية لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا كمساهمة منه في حل الصراع بليبيا.