مؤسسة النفط: 90.97 مليون برميل فاقد الإنتاج التراكمي بسبب الإقفالات

أظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط أن فاقد الإنتاج التراكمي منذ بداية الإقفالات في 18 يناير الماضي حتى أول أمس الإثنين بلغ 90 مليونا و972 ألفا و450 برميلا.

وأوضحت المؤسسة أن الإنتاج اليومي بلغ حتى الاثنين 80 ألفا و510 براميل، بينما بلغ الفاقد اليومي في الإنتاج مليونا و139 ألفا و490 برميلا، حسب النشرة الصادرة عن المؤسسة أمس الثلاثاء، والمنشورة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

مدى توافر الوقود في المدن المختلفة

وفيما يخص توافر الوقود في المدن المختلفة، أظهرت النشرة أن البنزين متوافر في بنغازي لمدة ستة أيام، والديزل لمدة ثلاثة أيام وغاز الطهي لمدة 19 يوما.

وبالنسبة لمدينة طبرق، فلا يوجد بنزين أو غاز طهي، بينما يتوافر الديزل لمدة 12 يوما. وفي سبها، لا يوجد أي إمدادات من الوقود، وهو الأمر الذي أرجعته المؤسسة إلى سوء الأوضاع الأمنية. أما في العاصمة طرابلس، فإنها تعاني من عدم وجود بنزين أو ديزل، بينما يتوافر غازل الطهي لمدة ثلاثة أيام.

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 4 مليارات.. والإنتاج هبط إلى 80.5 برميل يوميا

وفي الزاوية، فإن كميات البنزين كافية لمدة 27 يوما، والديزل تسعة أيام، وغاز الطهي 23 يوما. وأخيرا، يتوافر البنزين في مصراتة لمدة 37 يوما، والديزل 74 يوما، وغاز الطهي 17 يوما.

كيفية وصول الإمدادات

وقالت المؤسسة إنها توفر المحروقات لسكان المناطق الشرقية عن طريق الموانئ المتاحة على امتداد الشريط الساحلي. وأوضحت أن مدينة طرابلس تزود بالمحروقات من ميناء المدينة مباشرة؛ فيما تتلقى المدن الواقعة في المناطق الغربية والجبلية احتياجاتها من الوقود من مستودع الزاوية. أما بالنسبة إلى المناطق الوسطى ومدن جنوب مصراتة فتزود من مستودع مصراتة.

ولفتت إلى أن عملية نقل المحروقات إلى المناطق الجنوبية ما زالت أمرًا صعبًا وتعاني من التقطعات؛ نظرًا لتردي الأوضاع الأمنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا