باشاغا: لن نسمح بإقامة «أجسام مضادة» لوزارتنا في مدينة صبراتة

زعم وزير داخلية السراج، فتحي باشاغا، أن وزارته لن تسمح بإقامة ما أسماها «أجسام مضادة» لهياكل وأجهزة ومصالح «وزارة الداخلية» في المدن الغربية عامة ومدينة صبراتة خاصة والتي قامت المليشيات وعناصر داعش والقاعدة بإسناد جوي وبحري تركي، بالاعتداء عليها.

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا لعضوين منشقين عن البرلمان الليبي عن مدينة صبراتة صباح اليوم الأربعاء بديوان وزارته بالعاصمة طرابلس، حيث نقلا لوزير داخلية السراج، الأوضاع الأمنية داخل مدينة صبراتة المعتدى عليها.

وشدد وزير داخلية السراج خلال اللقاء، على ضرورة ملاحقة من أسماهم «كافة المجرمين الخارجين عن القانون»، مدعيا أن وزارته ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن، على حد قوله.

وعبر عن سعادته بعودة المدن الغربية إلى ما أسماه «أحضان الوطن» على يد «الجيش الوطني» -في إشارة للمليشيات والمرتزقة- الذي سطر «أروع الملاحم البطولية» ضد من أسماهم «المليشيات والمرتزقة».