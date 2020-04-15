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باشاغا: لن نسمح بإقامة أجسام مضادة للداخلية في «المدن المحررة»

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إنه لن يسمح بإقامة أجسام مضادة لهياكل وأجهزة ومصالح الوزارة في المدن الغربية «المحررة» عامة، ومدينة صبراتة خصوصا.

وشدد باشاغا على ضرورة ملاحقة جميع الخارجين عن القانون، منوها بأن الوزارة ستضرب «بيد من حديد» من يمس بأمن واستقرار الوطن، حسب ما جاء في بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا عضوين بمجلس النواب عن صبراتة في ديوان الوزارة بالعاصمة، إذ نقلا له الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

وكان النواب المجتمعون في طرابلس دعوا حكومة الوفاق إلى اتخاذ التدابير العاجلة لمنع حدوث أي أعمال انتقامية في مدن الساحل الغربي «المحررة»، التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق.

اقرأيضا: النواب المجتمعون في طرابلس يدعون إلى منع الأعمال الانتقامية في «المدن المحررة»

يذكر أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، أصدر قرارين كلف بموجبهما مديرين جديدين لمديريتي الأمن في صبراتة وصرمان، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وبسط السيطرة الأمنية داخل «المدن المحررة»، وملء الفراغ الأمني.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • قل وبالفم المليان يا سيد باشاآغا ولا تخجل من أحد ،قل المدن المحتله من الاتراك والسوريين فلا تعكسها وتقول محرره فمن من حررتها يا فالح من جيش بلادها فالعالم بآسره يعلم من أنتم يا أخوان الشياطين اولياءهم وما أنتم إلا عملاء سينتهي دورهم يوما ما والعملاء أشبه بالقفازات يرتديها المستعمر عندما يريد ملامسة الاوساخ والنجاسات في بلادهم وعندما ينتهي دورهم في العماله يتم رميهم في المزابل معونون اينما وجدوا ولازالت تاريخ قدوم ايطالي الي ليبيا يلعن في العملاء الذين ساعدوها في بسط نفوذها علي ساير البلاد

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  • الحكومة الفاسدة كما قال سيدك وشبخك المعتوه الغريانى وكما طالب محوء عبدالعزيز انكم تستحقوا السجن اما عن الاجسام الموازية فانتم اصلا اجسام موازية وخائنة وعميلة لموزه واردوغان ومن الذى يضرب ياميبون انت نسيت الصندوق هل استطعت ان تنفذ امر القبض عليه مستحيل طبعا كان اسيادك ينيكوك ايدى حديد قال قل ايدى حرير بعد ماتملس على مؤخرتهم وتلحسها ياكلب

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