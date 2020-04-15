باشاغا: لن نسمح بإقامة أجسام مضادة للداخلية في «المدن المحررة»

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إنه لن يسمح بإقامة أجسام مضادة لهياكل وأجهزة ومصالح الوزارة في المدن الغربية «المحررة» عامة، ومدينة صبراتة خصوصا.

وشدد باشاغا على ضرورة ملاحقة جميع الخارجين عن القانون، منوها بأن الوزارة ستضرب «بيد من حديد» من يمس بأمن واستقرار الوطن، حسب ما جاء في بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا عضوين بمجلس النواب عن صبراتة في ديوان الوزارة بالعاصمة، إذ نقلا له الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

وكان النواب المجتمعون في طرابلس دعوا حكومة الوفاق إلى اتخاذ التدابير العاجلة لمنع حدوث أي أعمال انتقامية في مدن الساحل الغربي «المحررة»، التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق.

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يذكر أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، أصدر قرارين كلف بموجبهما مديرين جديدين لمديريتي الأمن في صبراتة وصرمان، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وبسط السيطرة الأمنية داخل «المدن المحررة»، وملء الفراغ الأمني.

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