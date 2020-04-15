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الكتيبة 302 صاعقة: ننتظر أوامر القيادة العامة لإقتحام منطقة مناطق بوقرين وزمزم والقداحية

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مكتب الإعلام في كتيبة 302 صاعقة التابعة للجيش محمد العزومي إن قوات الجيش تواصل حتى اللحظة هجومها براً وجواً على مناطق بوقرين وزمزم والقداحية شرق مصراتة التي دخلتها أكثر من مرة وإن المناطق المذكورة تشهد معارك عنيفة أمس الثلاثاء مع استمرار للطلعات الجوية المكثفة لقوات الجيش.

العزومي وفي تصريح لموقع “اندبندنت عربية” أكد أن قوات الجيش تخوض في هذه المناطق عمليات استنزاف لمسلحي مصراتة بجلبها لمناطق مفتوحة تجنّب المناطق المدنية أضرار المعارك ونجحت بالفعل في قتل وأسر عدد كبير منهم .

وأكد العزومي في ختام تصريحاته على انهم مستعدون لاقتحام المنطقة بعد تلقي أوامر القيادة العامة للجيش.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تحرير مصراطة ابلغ رد على احتلال مليشيات تركية لصبراته المدينة الصابرة والقادرة على اعادة تحريرها مرة اخرى اما مصراطة فهى ارض الشر والارهاب وتحريرها من الكلاب انتصار عظيم للشعب الليبى

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    • ألم يقول اللواء حجالة انهم سيطروا ابوقرين انهم في طريق مصراتة مع الجيش السيسي العظيم أين اختفى المسماري ايام لم نراه ونسمع حجياته نسمع فقط الرعد العقيد قنونوا يعلن تحرير المدن تلو الأخرى على أرض الواقع المعماري مازال يحلم بي تحرير جزيرة فرناج الان يحلم دخول بوقرين تصبح أيضا حلمه أيضا متل فرناج أما هذه الصاعقة فمن يريد تريد التحرير لا يعلمها في الإعلام حتى يقوم الاخبار عدوه الاستعداد الهجومية على سرطان وصبراتة لم يعلم أحد موعد الهجومية حتى مقاتلين الوفاق انفسهم فقط القادة كانوا يعلمون ساعة صفر

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    • غير الظريط وتنفسوا كذب معندكم شي ظرط يالشهب خير دليل تغتيتتكم ولزتكم من صبراتة وصرمان ياصرم ههههههه

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