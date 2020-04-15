الكتيبة 302 صاعقة: ننتظر أوامر القيادة العامة لإقتحام منطقة مناطق بوقرين وزمزم والقداحية

ليبيا – قال عضو مكتب الإعلام في كتيبة 302 صاعقة التابعة للجيش محمد العزومي إن قوات الجيش تواصل حتى اللحظة هجومها براً وجواً على مناطق بوقرين وزمزم والقداحية شرق مصراتة التي دخلتها أكثر من مرة وإن المناطق المذكورة تشهد معارك عنيفة أمس الثلاثاء مع استمرار للطلعات الجوية المكثفة لقوات الجيش.

العزومي وفي تصريح لموقع “اندبندنت عربية” أكد أن قوات الجيش تخوض في هذه المناطق عمليات استنزاف لمسلحي مصراتة بجلبها لمناطق مفتوحة تجنّب المناطق المدنية أضرار المعارك ونجحت بالفعل في قتل وأسر عدد كبير منهم .

وأكد العزومي في ختام تصريحاته على انهم مستعدون لاقتحام المنطقة بعد تلقي أوامر القيادة العامة للجيش.

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