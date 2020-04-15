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زيدان: عمليات مسلحي الوفاق ضد القوات المسلحة تدار بالكامل من قبل المخابرات التركية

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي فرج زيدان إن عمليات مسلحي الوفاق ضد القوات المسلحة تدار من قبل المخابرات التركية، مضيفاً أن الليبيين الآن يتعاملون مباشرة مع قوة انكشارية تحتوي على مجموعة أو تركيبة من الفصائل كثير منها غير ليبية.

زيدان وخلال استضافته في برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″ أمس الثلاثاء أكد على التناقض في مواقف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حين أثنى على المقاتلين الذين هاجموا صرمان وصبراتة أمس الأول والذين بينهم مجلس شورى بنغازي، معتبراً إياهم قوات نظامية تتبع حكومة الوفاق وهو في السابق كان قد وصف عمليات الجيش الوطني ضد مجلس الشورى في مدينة بنغازي بأنها حرب على الإرهاب.

وأشار المحلل السياسي إلى أن مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا يسعى إلى تفتيت حلم الدولة الليبية وجعل ليبيا بلدا تابعا له، مستشهدا بتصريحات الرئيس التركي السابقة حين قال إن ليبيا هي ميراث لنا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • نعم أستاذ فرج وازيدك من الشعر بيت فالغرفه الرائيسيه في احد البوارج الراسيه علي مقربه من طرابلس حسب ما افادة به المعارضه التركيه لحروب تركيا خارج ارضها

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  • وهذا سبب هزائمهم لان المخابرات التركية غبية بدليل انها حتى لا تعرف مكان جثة خاششقى الذى تم تقطيعه بالمنشار وجسمه طار فى اسطنبول ولم يعرف مكانه المهبول الذى ظل ينبح الى ان جاء ترامب وقال على جنب يابوقرن وعقد صفقة القرن مع السعودية ونفس المخابرات الغبية لم تمنع سقوط الاخوان فى مصر وحبس مرشدهم ودفن مرسى ولم تمنع سقوط البشير رغم انه اهدى المعتوه جزيرة سواكن فى البحر الاحمر ولن تمنع تحرير طرابلس ومصراطة لانه بعد قتل العديد من الجنود الاتراك لن يتحمل الشعب التركى الخسائر البشرية فى حرب خاسرة فى النهاية فالاتراك حكومة ومعارضة دعموا فقط اتفاقية الغاز الوهمية والتى ثبت فشلها بانسحاب سفينة التنقيب الفاتح من شرق المتوسط والتوجه الى البحر الاسود بعد ان راى العين الحمراء من البحرية والجوية الاوربية لدعم اليونان وقبرص ولم تدعم المعارضة ارسال جنود اتراك الى ليبيا وستستغل سقوط العديد من قتلى اوردوغان مع غباوته فى الكورونا لاسقاطه قريبا مع زيادة اعداؤه حتى داخل حزبه بين باشاغا التركى وزير الداخلية ووزير المالية صهر اردوغان

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  • ما تقوله يااخ زيدان يدعم ما اقوله من غباوة الاتراك فهل يعقل وضع غرفة عمليات رئيسية فوق المياه هدفا سهلا لاى ضربة من غواصة او طائرة او حتى مجموعة ضفادع بشرية منتهى الغباوة غرف العمليات التى رايتها تحت الارض دائما والغرف البحرية فوقها حماية جوية وحولها سفن حماية وليست بمفردها بهذه الغباوة

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    • الذي قصدته اخي الكريم هو غرفة الدعم الالكتروني فالتشويش والتجسس بالاقمار دائما فوق سفن وهم يعلمون ان ليبيا ليس لديها بحريه قويه بحيث تقدر علي اغراق بوارجهم

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