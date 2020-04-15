عصر: كافة السلع متوفرة بالمخازن وتكفي لمدة طويلة

أكد وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب، منير عصر، أنه طالب صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد، بموافاته بأسماء الجمعيات التي منح لها الإذن في حجز وتوزيع السلع منذ منتصف مارس.

وقال عصر، في تصريح صحفي: “إن السلع متوفرة بالمخازن وتكفي لمدة طويلة”، مشيرا إلى قيام مراقبي الاقتصاد باتخاذ إجراءات لجمع البيانات للجمعيات الاستهلاكية وأعداد المساهمين بها.

اجتمع وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية، الدكتور منير عصر، مع الفريق عبدالرازاق الناظوري، رئيس أركان القوات المسلحة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ظهر اليوم الاثنين.

وكان عصر قد بحث مع الفريق عبدالرازاق الناظوري، رئيس أركان القوات المسلحة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا خلال اجتماع بينهما أول أمس، التداعيات الاقتصادية وسبل المعالجة، وتوفير كل الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، قد أعلنت أنها في حالة انعقاد دائم، كما أنها اتخذت، بحضور رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة، الفريق عبد الرازق الناظوري، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة وباقي الأعضاء، عدد من القرارات والإجراءات الهامة.

وبحسب إيجاز صحفي لإدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، فتم اتخاذ القرارات التالية، تحديد النشاط التجاري والخدمي المسموح له بمباشرته عمله خلال ساعات التجول الممنوحة.

كما قررت، التنبيه على مستوى المناطق العسكرية ومدراء الأمن وعمداء البلديات بعدم تسمية أية صفة ذات علاقة بمكافحة وباء كورونا إلا تلك التي تحددها اللجنة العليا فقط، مع التشديد على مراقبة الأسعار واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المخالفين، كذلك التأكيد على أهمية دور الخطاب الديني والنفسي والاجتماعي خلال هذه الفترة، وتشكيل لجان فرعية في البلديات لمكافحة وباء كورونا.