محمود الغرابلي: صبراتة ليست آمنة وأرزاق أهلها ومرافقها تُنهب في وضح النهار

قال الصحفي الليبي محمود الغرابلي، “لمن يبحث عن الحقيقة، الان صبراتة التاريخ والحضارة والسلام ليست آمنة وأرزاق أهلها ومرافقها الحكومية تُنهب في وضح النهار!!”.

أثار تعليق «الغرابلي»، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تبايننًا في التعليقات ما بين غضب واعتراض، حيث اعتبر البعض هذا الأمر واقعيًا جدًا، فيما اعتبر البعض الأخر أن تلك المعلومات مجرد “كلام بلا دليل”.

“فوضى بالمعنى الصحيح”، هكذا علق (جمال حميده)، على تدوينة «الغرابلي»، فيما تساءل (موسى عجيل)، قائلًا” لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أين الدولة وأين الثوار من كل هذا سيكون لهذا تأثير سيئ على سمعة الدولة”.

المؤيدين لوجهة نظر «الغرابلي» لم يمنعوا وجود بعض المتشككين من صحة تلك المعلومات، فهذا أحدهم يقول: “الكلام الارتجالي ساهل، هذا مجرد كلام إلا بالأدلة”، هكذا استهل (نادر الحجاجي) تعليقه، ليعاجله (الغرابلي) موضحا: “سيد نادر أنت تعرف أصلي وفصلي جيدا وأنا لست ممن ينقل الأخبار الكاذبة، أنا نقلت ما هو موجود على أرض الواقع، وتعالى نذهب معا للتأكد من صحة ما قلت.. لم أعهدك إلا رجلا تقيا تناصر الحق”.

تعليق (نادر الحجاجي) فتح الباب أمام المتشككين، فقال (علي علي) معقبًا؛ “شن هو الحق من جهة نظرك المداخلة وحفتر”، ليجيبه (الغرابلي)؛ “وأنا أيضا لم أقل من سرقها، المهم أن فعل السرقة والنهب وقع عليها، أين الأجهزة الأمنية لكي تحافظ على أرزاق الناس وممتلكات الدولة”

” تفضل اليوم للإقامة في بيتنا في صبراتة ويمكنك التأمل ومراقبة ما ورد في المنشور بكل بسهولة” هكذا علق (محمد اصادق ديباشي) على تشكيك (نادر الحجاجي) ومطالبته بالأدلة على صحة ما يقوله الصحفي محمود الغرابلي.

وجاء ضمن التعليقات المؤيدة لوجهة نظر الصحفي، ما قاله (نادر الحجاجي)؛ ” أستاذ محمود الغرابلي كلامك مظبوط يوجد انفلات أمني واضح وواجب علينا جميعًا التكاتف لمعالجة الأمر بإيجابية”، وتابع التعليقات (نادر) قائلًا: “ربما أكثر كارثة حصلت هي إطلاق سراح جميع الموقوفين بدون تمييز، يجب تدارك هذا الأمر”.

“معلومات بتحريض من مجموعة الكرامة، ضروري تقول الوضع غير أمن” هكذا اتهم (محمد ريتام)، ليجيبه (الغرابلي) قائلا: “لا يا أخي الكريم، المعلومات من أشد مناصري قوات الوفاق صدقني، الفلتان الأمني استغله المجرمون وعاثوا في الدنيا فساد”، ثم علق شخصًا أخر يدعى (وسام ادلالي) قائلًا: ” لا الوضع مظبوط، وهو لا كرامة ولا يحزنون، الناس تسرق من بيوتها ومحلاتها التجارية، وتنهب أمام أعين الناس”.