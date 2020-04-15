دعوات لحظر كلي لـ10 أيام في كافة ربوع البلاد

أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، بتنفيذ حظر كلي ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ولمدة 10 أيام وإقفال لكافة أشكال التجمعات من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا والتخوف من اكتشاف حالات أخرى مصابة في مناطق أخرى بالرغم من إعلان اللجنة الاستشارية الطبية أن الوضع الوبائي المحلي ما زال جيدا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة.

ويدعو ارتفاع أعداد المصابين خاصة في ظل ما يعانيه النظام الصحي في البلاد زد على ذلك الحرب التي تشهدها مدينة طرابلس وضواحيها وبعض المدن الأخرى للقلق وللخوف في آن واحد فيما إذا زادت الأرقام أكثر من ذلك .

فيما يبرز ملف العالقين في الخارج ومطالبتهم بالرجوع إلى ليبيا والذي جعل القائمين على الحكومتين الوفاق والليبية في مشاورات دائمة حول التعامل معهم في حال الموافقة على رجوعهم خصوصا بعد قرار القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بالسماح لكافة العالقين خارج ليبيا بالعودة، وآليات الحجر والتحفظ الاحترازي عليهم، فهل سيلتزم من سيعود إلى ليبيا بالحجر الصحي المنزلي خاصة أنهم عائدون من دول تفشى فيها الفيروس أم أن السلطات الليبية قد تتسبب بإدخال المرض إلى ليبيا من خلال عدم وضع آليات محددة ومخطط مدروسة لاحتواء الموقف.

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