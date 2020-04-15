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شاهد..«بركان الغضب» تنشر صورة طائرة «شحن عسكري» استهدفها سلاح الجو بمهبط ترهونة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نشرت صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك»، صورة قالت إنها «طائرة شحن عسكرية» استهدفها سلاح الجو لدى وصولها إلى مهبط مدينة ترهونة.

وذكرت العملية أن الصور التقطت يوم 6 أبريل الجاري، حيث كانت الطائرة محملة بإمدادات من أسلحة وذخائر إلى قوات القيادة العامة. ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط»، التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكان الإعلان الأول لاستهداف تلك الطائرة على لسان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، في 5 أبريل الماضي.

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وفي اليوم التالي، أعلنت «بركان الغضب» إن الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق، دمر ثلاث سيارات عسكرية تحمل ذخائر لقوات القيادة العامة، قرابة بوابة وادي دينار جنوب بني وليد.

في حين، اتهمت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا»، التابعة للقيادة العامة، «قوات الوفاق» باستهداف شحنات طبية موجهة إلى المنطقة الغربية للمساعدة في مواجهة الوباء.

صورة أخرى بتاريخ 9 أبريل

صورة أخرى بتاريخ 9 أبريل

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • في اعتقادي ان قادة الكرامه ليست بمستوي غباء قادة بركان الحطب اليابس الذي ستشتعل فيه نيران الجيش الليبي عما قريب اوكد الكرامه ليست بغباء بركان الحطب حتي تستعمل طائرة شحن وتهبط في مكان هو ضمن مرمي نيران العدو قد علمنا انهم لسبب ما لم يسارعوا الي أستهداف طائرات الشحن التركيه التي كانت ولازالت تهبط في مصراته ولكن انا لا أصدق بالمجازفه بطائرة شحن للهبوط بها في ترهونه التي تُعد في مرمي نيران المليشيات الارهابيه

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