حالة صحية حرجة لمصاب كورونا في مركز مصراتة الطبي

أشار مستشفى العزل بمركز مصراتة الطبي إلى أن الحالة الوحيدة بقسم العناية في وضع حرج نتيجة مضاعفات الجلطة الدماغية.

ونوه المركز عبر صفحته الرسمية بفيسبوك بأن مركز الإيواء يعد علاجيا ووقائيا وتثقيفيا وبحثيا، وتم تجهيزه بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة التي من ضمنها قسم الأشعة التصويرية وجهاز الأشعة السينية وجهاز الكمبيوتر المقطعي إضافة إلى وجود مختبر طبي يعمل على مدار الساعة.

ولفت المركز إلى أن السعة السريرية تعد في طور الزيادة ويتم إجراء بحث علمي بخصوص الجائحة يشمل شريحة كبيرة من المجتمع بالمدينة، مبينا أن هذه الاستعدادات جاءت نتيجة لزيادة الوعي لدى المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الوقائية والاحترازية.

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