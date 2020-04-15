تونس تعلن الطوارئ على حدودها الشرقية مع ليبيا

العنوان_تونس أكدت تونس، أنها عززت قواتها العسكرية على الحدود مع ليبيا برا وبحرا، بعد قيام مليشيات السراج مدعومة بالمرتزقة والإسناد البحري والجوي التركي، بالاعتداء على مدن السواحل الغربية في ليبيا، تحسبا لهروب العناصر الإرهابية إلى تونس. وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان رسمي، أمس، أن التشكيلات العسكريّة تتابع الوضع الأمني في المناطق الليبية، المتاخمة للحدود …
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صحيفة العنوان الليبية
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