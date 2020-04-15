بكري: أين المجتمع الدولي من اختراق تركيا لحظر السلاح وشن حرب ضد ليبيا

أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن تركيا هي التي تحارب في ليبيا مستعينة بمليشيات المرتزقة، قائلا إن السراج واتباعه خونة وعملاء لا هدف لهم سوى البقاء على الكرسي ولو على جثث كل الشعب الليبي.

بكري وفي تغريدة له أضاف أنه إذا كان السراج ومن معه يظنون أنهم قد حققوا انتصارا على القوات المسلحة فهم واهمون، فالجيش الذي حرر 90% من الأراضي التي كانت تسيطر عليها عصابات الإرهاب قادر على سحق ما تبقى منهم في أقرب مما يظنون.

وقال البرلماني المصري إن من حقهم أن يسألوا أين المجتمع الدولي والجامعة العربية من اختراق تركيا لحظر توريد السلاح وشن حرب عسكرية ضد ليبيا وجيشها الوطني وحكومتها الشرعية.

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