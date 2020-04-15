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بكري: أين المجتمع الدولي من اختراق تركيا لحظر السلاح وشن حرب ضد ليبيا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن تركيا هي التي تحارب في ليبيا مستعينة بمليشيات المرتزقة، قائلا إن السراج واتباعه خونة وعملاء لا هدف لهم سوى البقاء على الكرسي ولو على جثث كل الشعب الليبي.

بكري وفي تغريدة له أضاف أنه إذا كان السراج ومن معه يظنون أنهم قد حققوا انتصارا على القوات المسلحة فهم واهمون، فالجيش الذي حرر 90%  من الأراضي التي كانت تسيطر عليها عصابات الإرهاب قادر على سحق ما تبقى منهم في أقرب مما يظنون.

وقال البرلماني المصري إن من حقهم أن يسألوا أين المجتمع الدولي والجامعة العربية من اختراق تركيا لحظر توريد السلاح وشن حرب عسكرية ضد ليبيا وجيشها الوطني وحكومتها الشرعية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليق

  • حكومة الوفاق حكومة قوية جدا ولا اعتقد انها بحاجة الى تركيا او غيرها لتقف معها فقوة حكومة الوفاق تكمن في التحام ابنائها لنصرة قضيتهم العادلة وتحرير ارضهم لا اعتقد ان حفتر بدون دعم روسي فرانسي اوروبي يستطيع ان يصمد امام حكومة الوفاق القوية

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