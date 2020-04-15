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باشاغا يناقش مع رئيس «أوقاف الوفاق» التعاون الأمني والديني

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ناقش وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة محمد العباني أوجه التعاون في الجانبين الأمني والديني.

وتناول اللقاء بناء دولة المؤسسات المدنية بعيدا عن «الجهوية والمناطقية»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

والتقى باشاغا اليوم أيضا نائبين عن صبراتة؛ لبحث الأوضاع الأمنية في المدينة، إذ أكد أنه لن يسمح بإقامة أجسام مضادة لهياكل وأجهزة ومصالح الوزارة في المدن الغربية «المحررة» عامة، ومدينة صبراتة خصوصا.

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وشدد باشاغا على ضرورة ملاحقة جميع الخارجين عن القانون، منوها بأن الوزارة ستضرب «بيد من حديد» من يمس بأمن واستقرار الوطن.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • العامل الديني مهم في المعركه بس يا باشاآغا انتم محتاجين لشيوخ عملاء للاجنبي وهل ممكن ان يعيد التاريخ نفسه ويبرز في غرب ليبيا شيوخ يفتوا بجواز قتل كل من هو من شرق ليبيا وضرورة إطاعة آوامر تركيا مثل ما كان يفتي في الغرب شيوخ عديدين ومن ابرزهم الشيخ أبولسعاد وهو يقول للشباب ان إطاعة ايطاليا هي إطاعة لولي الامر والتطوع للحرب في صفوف جيش حلال والانفطار في رمضان للمحاربين مع ايطاليا حلال ولا شئ عليه وتشكل علي اثر هذه الفتاوي جيش يعرف ببندا عاكف من شباب ليبيين من غرب ليبيا وحاربوا مع ايطاليا ضد المجاهدين في الجبل الاخضر وهذا الشيخ اي ابولسعاد هو اول ليبي ينال الجنسيه الايطاليه نظير فتواه وخدماته للطليان

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