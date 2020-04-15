النزوح ..قضية “بلا حل” في زمن الوباء والصراعات

ما يزال النازحون والمهجرون بعيدا عن بيوتهم يتجرعون تبعات الأزمات المتتالية في البلاد دون أن يعني ذلك شيئا لصناع القرار والحروب في ليبيا .

وتضاف اليوم إلى أزمة كثير من المواطنين ممن شردتهم الصراعات أزمة جديدة متمثلة في تفشي وباء كورونا في البلاد إضافة إلى احتدام المعارك في الآونة الأخيرة والتي خلفت نازحين جدد من مناطق غرب طرابلس بعد دخول قوات الوفاق إليها.

وباتت أزمة النزوح قضية من غير قاض وموضوعا بعيدا عن اجتماعات المسؤولين وقادة الحرب الذين خصصوا جل ميزانياتهم للقتال والدمار.

ليقف النازح اليوم أمام أبواب موصدة لم تجلب من خلفها سوى وعود زائفة وقرارات بقيت حبرا على ورق، منتظرا عل أحدا يجد له طريقا لحياة أخرى غير هذه الحياة التي يعيش مرارتها كل لحظة.

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