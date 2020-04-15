بعد تجاهل 3 أيام.. «ويليامز» تدين جرائم المليشيات في «صبراتة وصرمان» وتوجه اللوم للجيش الوطني

بعد تجاهل دام أكثر من ثلاث أيام على أعمال النهب والتخريب والتصفية التي نفذتها مليشيات “حكومة الوفاق” بمدن صبراتة، صرمان، وغيرها من مدن الساحل الغربي، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً قالت فيه، إنها منزعجة بشدة إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، ولا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مما يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة، في بيان لها اليوم الأربعاء.

أضاف بيان “البعثة” التي ترأسها ستيفاني ويليامز، خلفاً لغسان سلامة: “تتابع البعثة ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجيناً دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية الغربية التي سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة الوفاق مؤخراً. وتتابع البعثة المزاعم المذكورة أعلاه، والتي إذا تم التأكد من صحتها، من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي” على حد قولها.

تابع بيان “البعثة”: “كما تدين البعثة القصف العشوائي لقوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس بالصواريخ التي سقط الكثير منها على أحياء مدنية وأسفر عنها وقوع إصابات. وتحذر من أن الأعمال الانتقامية ستفضي إلى مزيد من التصعيد في النزاع وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا. وتدعو البعثة أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والتحريض والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية” على حد زعمها.