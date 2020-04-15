«داخلية الموقتة» توضح المواقع المسموح لها بالعمل في حظر التجول

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة استمرار حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا، بداية من اليوم الأربعاء، مع استمرار الحظر والتنقل بين المدن والقرى، مع السماح للأنشطة ذات الصلة بالأمن الدوائي والغذائي.

ويستثنى أيضا من الحظر، محال بيع الإطارات وقطع غيارات الآلات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن، حسبما جاء في خطاب موجه من رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، العقيد إبراهيم المشيطي، إلى مدراء الأمن بالمناطق الخاضعة للحكومة الموقتة، نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وأشار الخطاب إلى استمرار رفع الحظر عن شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضراوات، مع منح صلاحية التنقل بين المدن طيلة ساعات اليوم لسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض حذر في وقت سابق من تخفيف الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 35 شخصا في ليبيا حتى مساء أمس الثلاثاء.

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