ترحيل 500 مهاجر غير قانوني من الكفرة إلى دولهم

رحل مركز الإيواء والترحيل بمدينة الكفـــرة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بترحيل 500 مهاجر غير قانوني يحملون الجنستين السودانية والتشادية إلى دولهم بعد دخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية .

وقال رئيس مركز الإيواء والترحيل الكفــــرة الملازم محمد الفضيل في تصريح لقناة ليبيا، إن من تم ترحيلهم قد دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير قانونية، وتم القبض عليهم في عدة مدن ليبية بالمنطقة الشرقية وداخل مدينة الكفرة، وإن أكثر من 200 شخص من بين هؤلاء المهاجرين يحملون أمراضا معدية وخطيرة، مثل وباء الكبد والإيدز والسحايا والجرب، كما أن من بينهم من لا يحمل أوراقا ثبوتية تثبت جنسيته.

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