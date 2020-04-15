مطالبات مالطية بتحرك الاتحاد الأوروبي إزاء ليبيا

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل إن المؤسسات في التكتل تعي تماما خطورة الوضع في ليبيا خاصة في ظل اجتياح وباء كوفيد 19 العالم.

فيما أشار المتحدث باسم المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو في تصريحات من بروكسل إلى أن الوضع في ليبيا يشغل عقل وتفكير بوريل لإيجاد حلول لها ومن بين الحلول هي عملية ايريني على الرغم من أنها ما زالت تواجه صعوبة في التوصل لاتفاق نهائي حول تفاصيلها على المستوى الوزاري .

كما كشف ستانو عن استلام بوريل استلم لرسالة من وزير خارجية مالطا مطالبا إياه بالتحرك بشكل عاجل لدعم خفر السواحل الليبي وإطلاق مهمة إنسانية، قائلا إنه سيتم التعامل مع الطلب المالطي والرد عليه وإن أوروبا تدرك أهمية الوضع في ليبيا والمخاطر المترتبة عليه مشيرا إلى أن ايريني تعبر عن مدى اهتمامنا وتحركنا .

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