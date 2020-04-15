

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية_همسة يونس (خاص) |

15 April, 2020

سلط رئيس لجنة أزمة السيولة فى مصرف ليبيا المركزى بالبيضاء رمزى الأغا، الضوء على السجال الذي اندلع مؤخرا بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

وقال الأغا، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “أن مايحدث من سجال بين السراج والكبير، هي محاولة من السراج لترويض الكبير تحت سيطرته، وخصوصا بعد أن أقفل الكبير عملية صك العملة الأجنبية إلى المصارف لغرض فتح الاعتمادات والأغراض الشخصية والذي كان له تأثير سيء، والذي تزامن مع انتشار وباء كورونا في العالم وبهذا الإجراء الذي أضر المخزون الاستراتيجي للأغذية والادوية والمعدات الطبية. وحتى عندما طلب الرئاسي من الكبير استئناف بيع العملة الاجنية، رفض ووضع شرط زيادة للرسوم المقررة والذي قد يتجاوز سعر الدولار الخمسة دينار والذي سينعكس علي مستوى الأسعار للسلع”، بحسب تعبيره.

وتابع الأغا، “بالإضافة إلى محاولة الكبير في السيطرة على مقاليد الأمور والتي خارج العمل المصرفي، فتراه تارة يجتمع مع قادة الميليشيات والاستعلام منهم على وضع الذخيرة والسلاح، وتارة يجتمع مع عمداء البلديات ومحاولة منحهم بعض الصلاحيات كإصدار موافقات علي فتح الاعتمادات، وتارة يجتمع سفراء دول اجنبية وهذه بدعة محاولة منه لاضفاء الدعم الدولي له. الكبير يعمل وفق منهجية الإخوان حاله حال مصطفي صنع الله، وهو العمل إبراز تأثير إقفال الحقول النفطية بأي شكل حتى وأن كان الضحية هو المواطن ، لأنه ببساطة المفترض أن يستخدم احتياطات، والتي الآن جزء كبير في البنوك التركية بدون أي عائد أو منفعة على الدولة الليبية والمستفيد الأكثر هي الدولة التركية”، على حد قوله.