“صور وفيديو” أدلة جديدة..تشاديين في صفوف مليشيات الوفاق التي شاركت في الهجوم على “صبراتة وصرمان”

أخبار ليبيا24 يومًا بعد يوم تثبت الأيام أن القوات المسلحة تقود حربًا ضد “مافيًا” فعلت كل المحظورات وكل الجرائم للاستفراد بخيرات البلاد وإذلال الليبيين والسيطرة على مقدرات ليبيا وابتزاز الوزارات والمسؤولين من قبل إرهابيين ومجرمين ومرتزقة سوريين وتشاديين وغيرها من الجنسيات. منذ بداية الحرب في 2014 وثبت جلب إرهابيين من دول عدة من قبل الإرهابيين […]

