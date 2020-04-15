اجتماع طارئ للفريق الطبي للتوعية من فيروس كورونا

بنغازي 15 أبريل 2020(وال)_ استعرض رئيس الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، سعدة بوليفة، خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء، في قاعة التدريب بمركز بنغازي الطبي، أهم ما تم إنجازه من قبل الأعضاء، والخطط المستقبلية للفريق .

ووجهت بوليفة، إلى أهمية إطلاق حملات للتوعية داخل المركز الطبي، تستهدف المعاونين الصحيين، وعناصر التمريض وموظفي شركة النظافة .

و استعرضت بوليفة أيضا، تنظيم الفريق الى مجموعات، تختص كلا منها بمهام محددة، لافتة إلى أن الفريق سوف يستمر في مهامه التوعوية إلى ما بعد الخروج من أزمة جائحة كورونا .

وأشارت بوليفة إلى أن الفريق باتت له عدة فروع في بلديات (إجدابيا والكفرة والمرج والبيضاء وقمينس والمقرون وسوق وجردينا).

وقالت بوليفة، إن عضو الفريق الطبي، الطبيب عياد هلال العبيدي، قدم أول أمس الإثنين، محاضرة توعوية حول طرق إنتشار الفيروس والوقاية منه، لأعضاء جهاز الدعم المركزي بنغازي .

وأضافت:” كما توجها بالأمس، عضوا الفريق، حسين العوامي ويوسف الجهاني، إلى نقطة التمركز في البوابة الإلكترونية الطلحية، وعرضا شروحا وافية عن مخاطر الفيروس وطرق العناية الشخصية”.

وتابعت:” وشملت حملة التوعية أيضا، النقاط الأمنية على إمتداد طريق الهواري ومنطقة سيدي فرج، وكامل طريق المطار بما يشمله من نقاط التفتيش والمحلات المرخص لها بالعمل خلال أوقات الحظر” .

بوليفة، أشارت أيضا إلى ما أنجزه أعضاء الفريق مثمثلا في الأطباء أحلام السنوسي وحنين الربع ونسيبة الكوافي، و سعاد الفلاح، ونشرهن لطرق الوقاية وإستخدام الكمامات، للمرضى في قسم الأورام “عيادة الجرعات” .(بنغازي _ وال) ف م / ه ع

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