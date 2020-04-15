وزارة الخارجية تدين اختراق وقف إطلاق النار على المدن الليبية

أدانت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية اختراق وقف إطلاق النار على المدن الليبية غرب البلاد من قبل حكومة الوفاق بالتحالف مع النظام التركي بقيادة أوردغان والمرتزقة الأجانب .

ودعت الخارجية في بيان لها جميع دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل المسؤولية كاملة على ما يعانيه أفراد الشعب الليبي، وسحب اعترافها بحكومة الوفاق غير الدستورية التي تستغل هذا الاعتراف الدولي باستدعاء المستعمر التركي في ارتكاب مجازر غير أخلاقية في حق شعبنا الليبي؛ من أجل إرضاء طموحات أردوغان، على حد وصفه.

وأكدت الوزارة أن قضية مجلس النواب والحكومة الليبية والقوات المسلحة قضية عادلة ومشروعة لاستعادة الوطن وسيادته، وأن الحرب على هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة لن تنتهي حتى إقامة دولة القانون والمؤسسات.

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