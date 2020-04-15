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«الرفادي»: وزير دفاع تونس يستهزيء بـ«قواتنا» ويسميها «مليشيات»

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، أن: “الضغوطات الإماراتية الفرنسية على تونس لإتخاذ مواقف معادية لثورة الشعب الليبي بدأت تأخذ مجرى لا يليق بباكورة ثورات الربيع العربي” على حد قوله.

أضاف “الرفادي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء: “بعد الأخبار المتواترة عن ضغط على الرئيس التونسي بفتح ممرات امنه لعملائه المحاصرين في قاعدة الوطية للهروب الى تونس وإستقبالهم، ظهر علينا وزير دفاع تونس السيد عماد الحزبي في مقابلة تلفزيونية على القناة التونسية حنبعل، واصفا قواتنا من الجيش والشرطة وحرس الجمارك والقوات المساندة التي تحرس حدودنا مع تونس وبإستهزاء بالملشيات والذي يخالف ابسط انواع الدبلوماسية وحسن الجوار” على حد قوله.

تابع “الرفادي” قائلاً: “أمام صمت وزارة الخارجية على هذا التصريح المهين، على كافة القوى السياسية والمدونين ووسائل الاعلام المحلية المستقلة تسليط الضوء على هذا التصريح وكشف كل المؤامرات التي تحاك على حدودنا الغربية ودفع هذا الوزير للإعتذار وتنبيه الرأى العام التونسي الى المؤامرات التي تحاك لإساءة العلاقات مع جارتها ليبيا والى تدمير اواصر الجوار والقربى والاخوة بين الشعبين الشقيقين” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا يكذب كذبة ثم يبنى عليها خزعبلات اى حصار ياميبون يالوطى على قاعدة الوطية فهى من تسحق اى كلب يقترب منها وكيف تخاصر قاعدة جوية تاتيها الامدادات جوا وبرا حيث حولها قبائل داعمة للجيش ووجود مليشيات ارهابية كما يقول الحق التوانسة فان اهل هذه المدن قادرون على تدميرهم بدعم جوى من الجيش الوطنى الذى سيدكم كل يوم حتى يصطادهم الاهالى ويدفنوهم فى الصحراء

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  • اى قوات ياميبون دواعش وقاعدة ومرتزقة بدعم من بوارج جيش الدعارة التركى اى اسم لهؤلاء يختاره العالم بالطبع مليشيات ارهابية على تحالف محاربة الارهاب استهدافهم

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  • كل مليشيا –أو سمها كتيبة إن شئت– ما هي الا شلة و جماعة ضغط بالسلاح “لقطت” نفسها بنفسها و رفضت على مدى 9 سنوات ان تحل نفسها وتندمج كأفراد –وضع خط تحت “كأفراد”– في قوات نظامية جيش أو شرطة لأن هذا سيضر بالغرض الشخصي أو الفئوي الذي أنشئت من أجله. هذا غير موجود في الدول الاخرى وغير معقول ولا مقبول وتلقفه حفتر ككلمة حق أراد بها باطل ونجح في الحصول على تأييد دولى أوسع من الوفاق بسبب أحقية هذه النقطة.

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