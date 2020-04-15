بيان جهاز الحرس البلدي بنغازي بشأن الهجوم الإرهابي على جهاز الحرس البلدي زلطن 

بنغازي 15 أبريل 2020 (وال) _ أصدر جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، اليوم الأربعاء، بيان بشأن الهجوم الإرهابي على جهاز الحرس البلدي فرع زلطن.

وجاء في نص البيان:

يدين ويستنكر جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي السافر على مقر جهاز الحرس البلدي فرع زلطن وحمالات إعتقال لمنتسبيه من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق غير الدستورية المدعومة بعصابات عابرة ومرتزقة سوريين وأتراك .

إن هذه الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المدعومة من دول بعينها لم تثني القوات المسلحة العربية الليبية وأبناء الشعب الليبي عن مجهوداتهم المبذولة في تخليص الوطن من الجماعات الإرهابيةو المليشيات الإجرامية المتحالفة معها المدعومة من حكومة المدعو السراج والدول المساندة له.

و يؤكد جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي تضامنه ودعمه للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها النبيلة ضد الإرهاب ليعم الأمن والأمان وإستقرار ربوع الوطن الحبيب. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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