الحرس البلدي ببنغازي: ندين الهجوم الإرهابي السافر على فرع زلطن

أدان جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي الهجوم الإرهابي السافر على مقر جهاز الحرس البلدي فرع زلطن وحملات الاعتقال تجاه منتسبيه من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لفائز السراج، بعد اقتحام المدينة بدعم جوي وإسناد بحري تركي، ومرتزقة سوريين.

وقال الحرس البلدي فرع بنغازي في بيان له اليوم الأربعاء إن هذه الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المدعومة من دول بعينها، لم تثن القوات المسلحة العربية الليبية، وأبناء الشعب الليبي عن مجهوداتهم المبذولة في تخليص الوطن من الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المتحالفة معها المدعومة من حكومة المدعو السراج والدول المساندة له.

وأكد جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي تضامنه ودعمه للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها النبيلة ضد الإرهاب، ليعم الأمن والأمان والاستقرار ربوع ليبيا.

وكان الطيران التركي المسير، شن صباح أول من أمس الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتزامن ذلك مع دخول المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، المدينة، بينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوا ت المسلحة.

واستهدف الطيران التركي مديريات الأمن بعدد من المدن بالمنطقة الغربية، وتمكنت مجموعات إرهابية من السيطرة عليها ومن بينها صرمان، وزلطن التي اقتحمت العناصر الإرهابية ومليشيات زوارة مقر الحرس البلدي فيها أثناء أداء أفراده مهام عملهم، وأهانوهم.

وواصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، لليوم الثالث على التوالي، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.